Nordea Markets tror Nibor skal opp

Nordea Markets mener at Nibor-renten ikke vil holde seg så lav som den er nå på lengre sikt. Fredag formiddag var den 3-måneders pengemarkedsrenten 0,26 prosent, men analytikerne i Nordea Markets tror etterspørselen vil dempe seg på lengre sikt og drive rentenivået oppover, melder TDN Direkt.

Norges Bank har tatt en rekke grep etter at markedet ble svært alvorlig i midten av mars for å bedre likviditeten, samt å sikre at lavere styringsrente får gjennomslag i pengemarkedsrentene. Samtidig har dollarpåslagene falt, som har trukket Nibor-renten ned.

Velfungerende markeder

Nordea Markets tror uansett at mer velfungerende markeder vil føre til lavere behov og at færre vil benytte låneordningene.

"Ettersom markedene begynner å fungere mer normalt, vil bankene sannsynligvis bli overlatt mer til seg selv da sentralbanker og myndigheter ser mindre behov for å støtte dem opp. Vilkår og betingelser for fasilitetene vil også bli mindre generøse sammenlignet med mer normal markedsprising og etterspørselen vil dermed også dempes", skriver Nordea Markets, melder TDN Direkt.

Forfall for F-lån

Flesteparten av F-lånene, som har lang løpetid, forfaller i midten av juni og Nordea Markets mener at flertallet av lånene vil fornyes.

Nibor og kredittspreaden er vesentlig lavere og dermed er ikke lånebetingelsene like attraktive som i mars. Det kan medføre at overskuddslikviditeten i norske kroner går ned, som vil kunne gi høyere Nibor.