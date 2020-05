JP Morgan har lånt ut mer enn 30 mrd. dollar

JP Morgan har lånt ut mer enn 30 milliarder dollar til over 250.000 bedrifter som en del av hjelpeprogrammet mot corona for små bedrifter, sa Jamie Dimon, adm. direktør i JP Morgan i et notat tirsdag.

Den nest største amerikanske banken godkjente mer enn 45 mrd. dollar i fersk kreditt i mars og april for kundene som var ekstra hardt rammet av pandemien, melder Reuters.

Gjennomsnittlig lånesum lå på 122.000 dollar under Paycheck Protection Program (PPP), og halvparten av lånene gikk til selskaper med færre enn fem ansatte.