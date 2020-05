Deutsche Bank-sjef: - Vi må bli mer lønnsomme

Konsernsjefen i Deutsche Bank, Christian Sewing, snakket med aksjonærene om bankens strategi fremover på den ordinære generalforsamlingen onsdag, melder Reuters.

Der tok han blant annet opp spørsmålet rundt bankens lønnsomhet.

– Vi må være mer lønnsomme enn i dag hvis vi vil spille en ledende rolle i europeisk konsolidering, sa Sewing.

Deutsche Bank gjennomgår en ordentlig hestekur etter fem års tap og har tidligere lagt fram planer om å kutte 18.000 jobber over en tre-års periode. Banken avsluttet også samtalene om en sammenslåing med Commerzbank i fjor.

På spørsmål fra en aksjonær om banken kan unngå å ty til statsstøtte under viruskrisen, sa Sewing at banken er mye sterkere enn for noen få år siden.

– Vi er godt rustet til å mestre utfordringene fremover, så spørsmålet er ikke aktuelt, sa Sewing.