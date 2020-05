Deutsche Bank ber lederne ta lønnskutt

Deutsche Bank har bedt om at deres ledere går med på lønnskutt for å vise solidaritet, skriver Financial Times. Banken vil at ansatte skal si fra seg lønnen med en måned.

Det er ikke kjent hvor mange som vil gå med på dette foreløpig, men bankens styre og ledelseskomiteen skal være med på dette.

Den tyske storbanken er i omstilling fra før, og skal kutte 18.000 stillinger innen 2022. Selskapet skal også spare to milliarder euro dette året. Selskapet tapte 43 millioner euro på utlånstap i første kvartal.

Antallet som tjener over 1 million euro falt 9 prosent til 583 personer, ifølge Financial Times.