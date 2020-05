Arctic Securities liker nordiske banker

Arctic Securities vurderer den nordiske banksektoren som attraktiv for den langsiktige investor med dagens prising, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

«De nordiske bankene som gruppe handles nå på lave nivåer med en gjennomsnittlig P/B (pris/bok) på 0,82. Det er press på egenkapitalavkastningen etter høyere avsetninger til utlånstap, høyere driftskostnader og lavere inntjening», skriver meglerhuset.

DNB er toppvalget, med forventet P/B på 0,80 for 2020 og forventet P/E (pris/inntjening) på 9,2 for 2021.

Hvis du liker mer risiko

Arctic Securities peker ifølge nyhetsbyrået på at nisjebanker som Komplett Bank, Instabank og Bank Norwegian markerte seg med 14-20 prosent oppgang i forrige uke.

«Selv om dette er en kategori av banker for investorer med mer risikoappetitt, spesielt i den nåværende markedsuroen, er en gjennomsnittlig forventet P/E for 2021 på 6,0 for denne gruppen attraktivt dersom estimatene holder seg de neste kvartalene», heter det ifølge TDN Direkt videre i oppdateringen.

Norwegian Finans Holding (Bank Norwegians morselskap) trekker ifølge meglerhuset snittet opp med en P/E på 6,9.

Trekker opp på børsen

DNB stiger 0,7 prosent til 119,90 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.

Blant nisjebankene legger Komplett Bank og Norwegian Finans Holding på seg hhv. 4,5 prosent til 6,78 kroner og 3,5 prosent til 64,50 kroner

Instabank-aksjen ble sist omsatt for 60 øre i det unoterte markedet.