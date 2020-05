ESB forbereder planer for obligasjonsprogrammet uten Tyskland

Den europeiske sentralbanken (ESB) har begynt å forberede ulike kriseplaner for å gjennomføre obligasjonsprogrammet uten den tyske sentralbanken, Bundesbank, melder Reuters.

I verste fall vil ESB gå til rettsak mot den tyske sentralbanken.

Det vil den gjøre for å tvinge programmets største aksjonær tilbake på banen. Et slikt trekk vil for alvor kunne sette Tysklands forpliktelse ovenfor EU på prøve.

Tysklands konstitusjonelle domstol har gitt ESB til begynnelsen av august for å rettferdiggjøre det massive kjøpet av statsobligasjoner eller videreføre ordningen uten Bundesbank. Den tyske sentralbanken er ment å utføre mer enn en fjerdedel av obligasjonskjøpene.

Hvis ESB ikke kommer til enighet med Bundesbank kan det være en løsning (mindre sannsynlig) at de andre sentralbankene i EU deler den tyske sentralbankens kvote i obligasjonsprogrammet.