Mybank vil hente opp mot 60 millioner

Mybank forventer å få økt kapitalkrav fra Finanstilsynet og vurderer en rettet emisjon på 30-60 millioner kroner for å oppfylle de økte kapitalkravene, ifølge en børsmelding.

I meldingen viser banken til at den forventer å få et samlet kapitalkrav på 23,1 prosent, mens kapitaldekningen pr 31. mars 2020 var på 21,5 prosent.

Banken har blitt informert om at to aksjonærer har fått godkjennelse fra Finanstilsynet om å ha en eierandel opptil 20 prosent, noe som gjør det mulig for disse aksjonærene til å delta i den rettede emisjonen med betydelige beløp, melder TDN Direkt.

Alvorlige bemerkninger

Finanstilsynet var på stedlig tilsyn i Mybank i desember 2019, og i den foreløpige rapporten fra tilsynet mottatt 30. januar 2020 hadde tilsynet en rekke alvorlige merknader, ifølge børsmeldingen.

Finanstilsynet peker på at banken har innvilget forbrukslån som har medført betydelige betalingsproblemer for kundene og til tross for porteføljesalgene så er det en betydelig risiko for tap.

Finanstilsynet vurderer risikoen for lånetap som høy og stiller spørsmålstegn til om nedskrivningene som er foretatt er tilstrekkelige.

MyBank vurderte i februar en emisjon på 50 millioner, men det lot seg ikke gjennomføre grunnet uforutsette markedshendelser. Banken vurderer at den rettede emisjonen som nå annonseres er ekstremt viktig for selskapet.