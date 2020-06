Milliardavtale på plass for norske vekstbedrifter

En ny garantiordning er på plass mellom norske banker og vekstbedrifter. Det betyr at bankene over de neste to årene kan låne ut to mrd. kroner i risikokapital til norske vekstbedrifter, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en melding tirsdag, melder TDN Direkt.

Ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF). Målet er å gi god starthjelp til næringslivsbedrifter som ønsker å satse på innovasjon og vekst.

Avtalen innebærer at Innovasjon Norge kan tilby garantier som dekker 75 prosent av tapet de norske bankene risikerer.