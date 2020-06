Sentralbanksjef Andrew Bailey i Storbritannia ber bankene forberede seg på «no-deal Brexit»

Storbritannias sentralbanksjef, Andrew Bailey, har bedt sjefene for Storbritannias største banker om å intensivere sine forberedelser for et Brexit-scenario uten noen handelsavtale med EU, melder Sky News.

Bailey kom med anmodningen i en privat konferanse med banktopper tirsdag, ifølge Sky News.

Han ba banksjefene gjøre seg klare for at Storbritannia avslutter overgangsperioden ved nyttår uten noen avtale.

Ifølge en Sky News-kilde var Brexit første punkt på agendaen i Baileys samtale med banktoppene. Angivelig deltok ledere fra HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group og Royal Bank of Scotland i konferansen.

Utelukker forlengelse

Statsminister Boris Johnson og hans regjering har utelukket noen forlengelse av overgangsperioden, og denne måneden går fristen ut for en eventuell søknad om forlengelse.

Endelige handelsforhandlinger er påbegynt denne uken, og de skal etter planen avsluttes fredag, men preges nå av uenighet om fiskerettigheter, skriver Sky News.

Skys bankkilder antyder at bankene i utgangspunktet er i god posisjon for å håndtere en britisk EU-exit på vilkår definert av Verdens handelsorganisasjon (WTO), men frykter at den pågående coronakrisen kan legge ekstra press på finansene. Bankene har imidlertid også forberedt seg på ulike scenarioer helt siden Brexit ble bestemt i folkeavstemning sommeren 2016.