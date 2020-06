Bankene sliter fremdeles med coronaprising

GODT KAPITALISERT: DNB og finansdirektør Ottar Ertzeid, her avbildet under bankens kvartalspresentasjon tidligere i år, hentet penger i kapitalmarkedet i slutten av fjoråret. Dermed slapp de ekstremprisene i mars og april.

GODT KAPITALISERT: DNB og finansdirektør Ottar Ertzeid, her avbildet under bankens kvartalspresentasjon tidligere i år, hentet penger i kapitalmarkedet i slutten av fjoråret. Dermed slapp de ekstremprisene i mars og april. Foto: Iván Kverme

– Markedet har vært gjennom store svingninger siden slutten av fjoråret. I begynnelsen av året var risikopåslagene i kapitalmarkedet rekordlave. Deretter kom det en kraftig økning i risikopåslag i mars, og da var de nesten på samme nivå som under finanskrisen, sier finansdirektør Ottar Ertzeid i DNB.

– Den seneste tiden har vi sett en gradvis normalisering, men risikopåslagene er fremdeles høyere enn hva det var før coronakrisen, fortsetter han.

I forkant av pandemien lå påslaget som bankene måtte betale i kapitalmarkedet på cirka 0,5 prosentpoeng i snitt. På det høyeste var risikopåslaget hele 1,6 prosentpoeng, mens det nå er nede i omtrent 0,8 prosentpoeng. Med andre ord er det fremdeles dyrere for bankene å finansiere seg i markedet enn hva det var i begynnelsen av året, tross store redningspakker og kraftige rentekutt fra sentralbankene.

De laveste prisene som kundene nå får på boliglån på 1,4-1,5 prosent ville neppe vært lønnsomme å tilby til kundene uten boliglånsobligasjoner Bengt Olsen, Sparebank 1 Nord-Norge

Billigere med boliglånsobligasjoner

DNB finansierer rundt 60 prosent av utlånene gjennom kundenes innskudd. Resten hentes i kapitalmarkedet, og det er særlig boliglån som finansieres på denne måten. Slike lån finansieres av en spesiell type obligasjoner med fortrinnsrett, som har trippel A-rating og regnes som svært sikker.

Dermed er det også billigere for bankene å finansiere boliglånene gjennom boliglånsobligasjoner enn gjennom andre obligasjonstyper.

– De laveste prisene som kundene nå får på boliglån på 1,4-1,5 prosent ville neppe vært lønnsomme å tilby til kundene uten boliglånsobligasjoner utstedt gjennom kredittforetak, sier finansdirektør Bengt Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

For tiden ligger pengemarkedsrenten, nærmere bestemt tre måneders Nibor-rente, på omtrent 0,3 prosent. Boliglånsobligasjonene har et risikopåslag på cirka 0,4 prosentpoeng, slik at bankens kostnad ender på rundt 0,7 prosent. I tillegg kommer driftskostnadene og kapitalkostnadene, og med lave utlånsrenter faller naturlig nok bankens marginer.

– I april tapte bankene en del på at boliglånsrentene ble kuttet raskere enn pengemarkedsrentene og innskuddene falt i pris. Først etter de to siste rentekuttene fra Norges Bank har pengemarkedsrentene normalisert seg, forklarer Olsen.

Den 12. mars lå Nibor til sammenligning på 1,92 prosent, det høyeste nivået på syv år.

Marked fremfor innskudd

SpareBank 1 Nord-Norge finansierer seg, i likhet med DNB og øvrige banker, gjennom en kombinasjon av innskudd og i kapitalmarkedet.

– Vi henter rundt 70 prosent av utlånene fra innskudd. Det som ofte skjer når det blir vanskeligere tider er at innskuddene øker, ettersom mange sparer mer. I tillegg faller utlånsveksten, og det skyldes i større grad at folk sitter stille i båten enn at bankene blir mer restriktive. Norske banker er på generell basis godt finansierte og likvide, sier finansdirektøren.

– Er det billigere for dere å hente penger i markedet enn å bruke innskudd fra kunder?

– Det avhenger av type innskudd, men marginen på innskudd har falt, så i noen tilfeller kan det være billigere å hente penger i kapitalmarkedet enn gjennom innskudd, forklarer Olsen.

Også SpareBank 1 Nord-Norge var godt kapitalisert i forkant av coronakrisen, og har foreløpig ikke trengt frisk kapital.

– Men markedsprisen på det vi allerede hadde hentet økte, siden den flytende renten steg. Det vil gi en effekt på inntjeningen i andre kvartal, og vil over tid kunne gi effekt ut til kundene. Alle bankene må hente marginer der man kan, men det er hard konkurranse mellom bankene så effekten på lang sikt er uviss, sier han.