Finanstilsynsdirektøren skuffet over utbytte fra norske banker

Direktør for Finanstilsynet, Morten Baltzersen, er skuffet over at enkelte banker har valgt å betale ut utbytte. Det sa han på en pressekonferanse tirsdag, skriver TDN Direkt.

Finanstilsynet har tidligere i år oppfordret sterkt til at bankene skulle holde tilbake utbyttet, men likevel er det enkelte banker som har valgt å betale ut.

Ifølge TDN Direkt er det blitt utbetalt totalt 5,6 milliarder kroner i utbytte mv. hittil i år.