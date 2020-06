ESB vurderer «bad bank» til å håndtere ventet bølge av nye mislighold etter coronakrisen

Den europeiske sentralbank (ESB) forbereder seg på å måtte håndtere en bølge av nye mislighold i kjølvannet av coronakrisen.

Ifølge Reuters, som viser til personer med kjennskap til saken, har ESB opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med etableringen av en slags «bad bank», der ubetalt eurogjeld kan samles.

Prosjektet er ment å skulle beskytte bankene mot virkningene fra coronakrisen.

Arbeidet med en slik løsning skal ha blitt intensivert i senere tid, etter at ESB skrinla lignende planer for et par år siden.

Billioner i misligholdte lån?

Nyhetsbyrået peker på offisielle tall som indikerer at det allerede er mer enn 500 milliarder euro i gjeld i dag som sannsynligvis aldri vil bli fullstendig nedbetalt. Dette inkluderer kredittkort, billån og boliglån.

Dette beløpet ventes å stige vesentlig som følge av coronakrisen.

Reuters' kilder sier det kan dobles til over 1.000 milliarder euro, og med det legge ytterligere press på allerede sårbare banker samt hindre nye utlån.