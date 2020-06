ABG Sundal Collier nedgraderer DNB-aksjen fra hold til selg, melder TDN Direkt.

De øker samtidig kursmålet fra 113 til 130 kroner.

Ifølge TDN Direkt reduserer meglerhuset sine estimater på netto renteinntekter og andre inntekter, men har et noe mindre negativt syn på forventede lånetap i tiden fremover.

ABG mener ifølge nyhetsbyrået at lønnsomheten i DNB er under press, og anslår også at bankens kostnadsgrad vil øke.

DNB faller torsdag formiddag 4,59 prosent til 135,25 kroner på Oslo Børs. Den siste månedene har aksjen klatret 14,56 prosent, mens den hittil i år er ned 17,50 prosent.