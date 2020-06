Forbrukere får fortsatt ikke den boligrenten som Norges Bank anslår

OVER: Fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen mener at flere banker ligger over rentenivået til Norges Bank.

Etter at styringsrenten ble satt ned i mars og mai, fikk bankene kritikk for at de ikke fulgte opp med å kutte renta på boliglånene tilsvarende raskt.

151 norske banker

– Norges Banks anslag på 1,75 prosent var et gjennomsnittsanslag. Vi ser at prisene på boliglån er på vei nedover, men de er ikke helt der ennå. Selv med meget god sikkerhet er det bare en knapp håndfull boliglån fra bankene som er priset under 1,75 prosent. De aller fleste ligger godt over dette nivået, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Blant 151 norske banker i Finansportalen er det kun fem banker som tilbyr boliglån til denne renten eller lavere.

Spare

Samtidig ser man at nordmenn begynner å bli mer interessert i å spare.

Strenge smittereguleringer og mange uker med inneliv har ført til at nordmenn har brukt mindre penger enn vanlig. Konsekvensen er at det spares mer, selv om det er ventet at de gamle forbruksvanene kommer tilbake.

Finansportalen, som er en tjeneste for Forbrukerrådet, sier at de merker en større spareinteresse blant forbrukerne. Portalen har den siste måneden hatt 40 prosent mer trafikk enn i samme måneden i fjor.

– I forhold til dagens styringsrente på null, er innskuddsrentene relativt gode. Har man for eksempe l 100.000 kroner i innskudd, er det omtrent 40 innskuddsprodukter i markedet som gir innskuddsrenter på 1 prosent eller mer, sier Realfsen.

