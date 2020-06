HSBC gjenopptar planene om å redusere antallet ansatte med 35.000

NOTAT TIL 235.000: HSBC-sjef Noel Quinn har orientert bankens ansatte om at den planlagte nedbemanningen nå fortsetter.

NOTAT TIL 235.000: HSBC-sjef Noel Quinn har orientert bankens ansatte om at den planlagte nedbemanningen nå fortsetter. Foto: Bloomberg

Storbanken HSBC gjenopptar nå planene om å foreta store kutt i sin organisasjon, planer som ble lagt på is på grunn av coronautbruddet, melder Reuters.

Av et notat nyhetsbyrået har kjennskap til, fremgår det at HSBC vil kutte rundt 35.000 stillinger på mellomlang sikt. Banken vil også fryse omtrent all ekstern rekruttering.

Notatet er sendt fra HSBC-toppsjef Noel Quinn til bankens tilsammen rundt 235.000 ansatte verden rundt. Til sine ansatte opplyser Quinn at nedbemanningen er blitt enda mer nødvendig nå enn hva den var da den ble kunngjort i februar.

En talsperson hos HSBC har bekreftet innholdet i notatet overfor Reuters.

Inntjening og utsikter

HSBC besluttet i mars å legge nedbemanningsplanene på vent da banken mente det ville være galt å lempe ut ansatte midt i coronakrisen. Nå viser banken til at kuttene må gjenopptas ettersom inntjeningen synker og økonomer varsler utfordrende tider.

Nedbemanningen vil inngå i bankens tidligere offentliggjorte planer om å redusere kostnadene med 4,5 milliarder dollar, rundt 43 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.