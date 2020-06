Storbritannia bøtelegger tysk storbank

Storbritannia har bøtelagt den tyske banken Commerzbanks London-filial med 37,8 millioner pund for å ha unnlatt å ha ordentlig kontroll for å forhindre hvitvasking av penger, melder Reuters onsdag.

Bankene må sjekke bakgrunnen til kundene, og siden 1. mars 2017 var Commerzbanks kontroller forfalt for 1.772 kunder, opplyser Financial Conduct Authority.

Mange av kundene fortsatte daglig drift i samarbeid med London-filialen under en "unntaksprosess" som kom "ut av kontroll" innen utgangen av 2016, la FCA til.

«Commerzbank London var klar over svakhetene og klarte ikke å ta rimelige og effektive tiltak for å fikse dem til tross for at FCA påpekte spesielle bekymringer i 2012, 2015 og 2017,» sier FCA i en uttalelse.

Commerzbank sier at det tar FCAs funn veldig alvorlig, og har samarbeidet fullt ut i en etterforskning som ikke fant noen faktisk økonomisk kriminalitet.