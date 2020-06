ESB vil kutte i dollarhandelen

Den europeiske sentralbanken (ESB) vil kutte i dollar-handelen med den amerikanske sentralbanken siden finansieringsforholdene har blitt bedre, melder Reuters fredag.

ESB vil sammen med de to andre sentralbankene Bank of Japan og Bank of England, tilby 7-dagers dollarfinansiering tre ganger i uken, istedenfor på daglig basis.

84-dagers virksomheten vil fortsette på ukentlig basis.

Endringen trer i kraft 1. juli og den nye frekvensen vil være på plass «så lenge det passer».