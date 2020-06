Meglerhus: – Vær forsiktige med denne aksjen

UBS mener konsensusestimatene på DNB fortsatt er for høye, og vurderer at investorene bør ha en forsiktig tilnærming i forkant av andrekvartalsrapporten, ifølge TDN Direkt.

I en analyseoppdatering tidligere i juni skrev meglerhuset at «det betydelige presset på netto renteinntekter ikke reflekteres i konsensusestimatene til DNB og at de forventet at selskapets renteinntekter for 2021 ville være 6 prosent lavere enn 2019-nivået og at netto provisjoner og gebyrer ville være 10 prosent lavere».

UBS er overrasket over at dette ennå ikke gjenspeiles i konsensusprognoser.

I junirapporten estimerte UBS med netto renteinntekter og netto provisjoner og gebyrer for 2021 på henholdsvis 6,6 prosent og 3,6 prosent lavere enn konsensus.

En rekke meglerhus har kommet med nedjusteringer i estimatene siden den tid, men UBS mener fortsatt konsensusestimatene for DNB er for høye.

«Vi mener DNB sine konsensusestimater er for høye, spesielt med tanke på press på netto renteinntekter etter de nylige rentekuttene», skriver UBS i analyseoppdateringen fredag.

Meglerhuset har en nøytral-anbefaling på aksjen, med kursmål 106 kroner pr aksje – en nedside på like under 20 prosent. I skrivende stund er DNB-aksjen opp 0,2 prosent til 131,90 kroner.