DNB Markets drar frem to bankfavoritter

DNB Markets gjør i dagens aksjerapport en vurdering av banksektoren, der meglerhuset nå ser en gjennomsnittlig verdsettelse på pris/bok 0,8 basert på sine 2020-estimater.

«Mens avsetningene for utlånstap utover i året vil kunne bli liggende noe høyere enn historisk sett, venter vi at blant annet de annonserte tiltakene både for bedrifter og lønnsmottakere vil kunne holde dem innenfor et godt håndterbart nivå», skriver DNB Markets.

Drar frem to favoritter

Verdsettelsen innen sektoren har kommet opp den siste tiden, men meglerhuset ser fortsatt potensial spesielt i SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN.

«For førstnevnte venter vi at netto renteinntekter vil komme ned i andre kvartal, men at effektene av lavere boliglånsrenter deretter vil reverseres etterhvert som gjennomsnittlige innlånsrenter reduseres gjennom tredje kvartal», heter det videre.

I SpareBank 1 SMN mener DNB-analytikerne at reduksjonen i netto renteinntekter – og noe høyere avsetninger for tap på utlån i andre kvartal vil kunne kompenseres av en økning i andre inntekter.

«Disse øvrige inntektene er mindre grad avhengige av den kortsiktige renteutviklingen», skriver meglerhuset.

Ser 17-19 prosent oppside

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på begge bankene, med kursmål 82 og 92 kroner for hhv. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SR-Bank faller marginalt til 69,85 kroner i tidlig handel onsdag, og DNB Markets ser dermed en oppside på 17-18 prosent fra dagens nivåer.

SpareBank 1 SMN stiger marginalt til 77,50 kroner, noe som indikerer 18-19 prosent oppside.