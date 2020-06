– Data og grafer som stiger kan ikke være en guide for hvordan eurosonen kommer seg opp igjen fra denne krisen, sier Philip Lane, sjeføkonom i Den europeiske sentralbanken (ESB), følge Reuters onsdag.

Lane er ikke veldig positiv, selv om pilene har pekt kraftig oppover i EU den siste tiden, med oppmykning av restriksjoner, uventet sterke PMI-tall tirsdag og hjelpepakker fra sentralbanken.

Sjeføkonomen begrunner bekymringen ytterligere med at selv om det har vært en betydelig forbedring etter bunnen i april, så har utviklingen fra bunn til "topp" gått for fort. Han mener også at aktiviteten i eurosonen vil forbli langt under det normale nivået før krisen.

Inntektstap og hjelpepakker

– Inntektstap og forsiktighetssparing fortsetter å påvirke forbruket negativt, sier Lane.

Han mener det er flere problemer som vil svekke vekstutsiktene til EU.

– Svak etterspørsel, fortsatt tilbudsbegrensninger og pågående sosiale distansebegrensninger vanskeliggjør normaliseringen av den økonomiske aktiviteten, fortsetter sjeføkonomen.

Lane er også klar på at resultatet fra forhandlingene rundt tiltakspakken fra EUs utvinningsfond, og hvor fort det går, vil være med på å avgjøre økonomi-utsiktene i eurosonen.