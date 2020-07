Bulder Bank endrer utlånssystem – nå inkluderes også utlendinger

For tre uker siden skrev avisen at praksisen kunne være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, men bankdirektør Torvald Kvamme sier at endringen kommer uavhengig av dette, skriver E24.

– Vi har prioritert og jobbet på spreng med dette helt siden Bulder Bank ble lansert i fjor høst. Nå vil vi ha en tilfredsstillende løsning på plass for ikke-nordiske statsborgere innen 30. juni, sier han til E24.

Etter sin inntreden i bankmarkedet har Bulder Bank blant annet fått mye oppmerksomhet for å ha Norges laveste veiledende boliglånsrente.