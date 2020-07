Nye styremedlemmer i DNB

På generalforsamlingen til DNB ble Svein Richard Brandtzæg og Jens Petter Olsen valgt som nye styremedlemmer, ifølge en børsmelding tirsdag.

Olaug Svarva ble gjenvalgt som styreleder og Jaan Ivar Semlitsch ble gjenvalgt som styremedlem, begge med valgperiode på inntil to år.

Det ble også avholdt generalforsamling i DNB Bank. I generalforsamlingen ble Julie Galbo valgt som nytt styremedlem med valgperiode på inntil to år. Også her ble Olaug Svarva gjenvalgt som styreleder og Kim Wahl ble gjenvalgt som nestleder, begge med valgperiode på inntil to år.