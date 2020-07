DNB får tillatelse til å endre konsernstruktur

Finansdepartementet har åpnet for at DNB kan endre sin konsernstruktur, slik at DNB Bank kan bli øverste morselskap i DNB-konsernet, opplyser departementet i en melding.

I dag er DNB-konsernet organisert etter en holdingmodell, der DNB ASA står oppført som eier av datterforetakene DNB Bank, DNB Livsforsikring og DNB Asset Management Holding.

Gjennomføring av endringene i konsernstrukturen vil kreve ytterligere tillatelser i henhold til finansforetaksloven og annet relevant regelverk, heter det.

DNB opplyser at strukturendringen, som innebærer en sammenslåing av DNB ASA og DNB Bank ASA, vil finne sted tidligst i 2021.