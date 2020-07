Wells Fargo varsler tusenvis av jobbkutt

Wells Fargo varslet torsdag at storbanken planlegger å kutte «tusenvis» av jobber i løpet året, ifølge Bloomberg.

Det nøyaktige antallet permitteringer er ukjent, men personen kjent med saken meddeler at så mange som «flere titalls tusen» kan miste jobben. Den endelige planen er ikke ferdigstilt, men jobbkuttene er varslet å kunne gå utover flere avdelinger i selskapet.

Per dags dato har Wells Fargo 263.000 ansatte over hele verden, ifølge Financial Times.

Storbanken har tidligere uttalt at de kutter i utbytte i tredje kvartal, selv om andre amerikanske storbanker velger å opprettholde utbytte.

Wells Fargo offentliggjør kvartalstall neste uke.

Ved stengetid torsdag sto Wells Fargo-aksjen i 24,07 dollar. Hittil i år har aksjen kollapset 55 prosent, mens den har stupt 26 prosent den siste måneden.