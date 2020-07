18 analytikere venter mer enn halvert resultat for DNB

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 3.042 millioner kroner for andre kvartal 2020, sammenlignet med et resultat før skatt på 7.705 millioner kroner i samme periode året før, ifølge et gjennomsnitt av estimater Infront har hentet fra 18 analytikere for TDN Direkt.

Anslagene for resultatet før skatt varierer fra 1.133 millioner kroner til 4.545 millioner kroner.

Netto renteinntekter forventes å være 9.386 millioner kroner i andre kvartal, som er en liten nedgang fra 9.581 millioner kroner i samme periode året før. Samtidig er det ventet at nedskrivninger på garantier og utlån vil beløpe seg til 3.494 mill. kroner for perioden med en spredning i anslagene fra 2.213 mill. til 4.873 mill. kroner.

Ved utgangen av kvartalet venter analytikerne at DNB vil rapportere en ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent, melder TDN Direkt.

Av de 16 analytikere som oppgir anbefaling, har seks kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens syv har hold-anbefaling, og tre anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 137 kroner, varierende mellom 106 og 165 kroner.

Deltagere: Autonomous Research, Berenberg Bank, Carnegie, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Handelsbanken Capital Markets, JP Morgan, Mediobanca, Nordea Markets, Pareto Securities, Redburn Partners, SEB Equities, Societe Generale, Sparebank 1 Markets og UBS.