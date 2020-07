DNB knuser forventningene

DNB har for andre kvartal summert opp og tatt nedskrivninger for 2,1 milliarder kroner. Det er langt høyere enn i fjor, da tapene endte på 450 millioner kroner, men atskillig bedre enn det som var ventet. Blant analytikerne var nemlig konsensusestimatet på knappe 3,5 milliarder kroner.

På forhånd var det dessuten ventet at banken ville levere et resultat før skatt på 3 milliarder kroner, viser gjennomsnittet av estimatene Infront innhentet fra 18 analytikere for TDN Direkt.

Nå viser rapporten at bankens resultat før skatt endte på 6,3 milliarder kroner.

Til sammenligning endte resultatet for andre kvartal i fjor på 7,7 milliarder kroner.

Full fest i banken

Banken opplyser selv at 88 prosent av avskrivningene skyldes kunder i de oljerelaterte næringene, og selv om flere næringer fortsatt sliter, er motvinden i ferd med å snu til medvind for DNB:

«Etter en svært krevende start på året, ser vi igjen flere lyspunkter for norsk økonomi. Aktivitetsnivået er høyere, og det påvirker DNBs resultater for andre kvartal,» skriver banken i sin børsmelding.

Etter en setning med politisk korrekthet, der konsernsjef Kjerstin Braathen påpeker at mange sliter med å få endene til å møtes, uttaler hun i børsmeldingen:

– Men norsk økonomi lander på beina, og mye ser lysere ut enn ved utgangen av forrige kvartal. Dette gjelder blant annet for forbrukertillit, eiendomsmarkedet, folks forbruk, sysselsetting og oljepris.



Press på marginen, men...

DNB ble presset til å fremskyve sine boligrentekutt ved påsketider, hvilket innebærer at rentekuttet påvirker resultatene for andre kvartal. Likevel ender rentenettoen kun 130 millioner kroner bak resultatet for andre kvartal i fjor.

I tillegg er bankens post med andre inntekter større enn det den var i fjor. Bankens ledelse trekker frem høyt aktivitetsnivå i meglerhuset og i kapitalforvaltningen, men også at eiendomsmegleren opplevde rekordomsetning i juni.

Med solide overskudd ender den rene kjernekapitaldekningen på 18,2 prosent, 2,5 prosentpoeng over myndighetenes krav.