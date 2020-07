Solid comeback for DNB-aksjen

DNB-festen på Oslo Børs mandag er bemerkelsesverdig i DNB-sammenheng, med en kursoppgang på 9,9 prosent:

Ikke siden 2009 har aksjekursen hatt et større løft på én enkeltdag. Den gangen gjenvant aksjen sitt kursfallet fra 2008, og hadde fra sitt lave utgangspunkt flere enkeltdager med høyere kursoppgang.

Vinteren og våren 2009 svingte imidlertid DNBs børsverdier ekstremt – fra 35 til 55 milliarder kroner. På enkeltdager økte likevel de nominelle børsverdiene på det meste med 7,5–8 milliarder.

Mandag økte prisingen av DNBs egenkapital 20,3 milliarder kroner på Oslo Børs, som er en rekord for banken.

Den sterke kursoppgangen skyldes at markedet ble overveldet av resultatene, som var langt over analytikernes estimater.

Store avvik på soliditeten

I dagene før DNB la frem sine kvartalstall innhentet Infront anslag fra 18 analytikere på oppdrag for nyhetsbyrået TDN Direkt. I gjennomsnitt ventet disse at banken skulle ta tap på 3,5 milliarder kroner, mens det endte på 2,1 milliarder (se også tabell).

– Men analytikerne bommet trolig mest på den rene kjernekapitaldekningen, som de trodde skulle falle med 10 basispunkter fra første kvartal til 17,6 prosent. Det er stykke unna de faktiske tallene, som ble løftet med 50 basispunkter, sier finansdirektør Ottar Ertzeid.

Banken rapporterte en ren kjernekapitaldekning på 18,2 prosentpoeng. Sammenlignet med den risikovektede balansen på drøye 1.008 milliarder kroner og myndighetenes krav på 15,7 milliarder har banken 25 milliarder i overskytende kapital.

I tillegg tilfaller det foreslåtte utbyttet for 2019, totalt 19,5 milliarder kroner. Og så vil banken bygge nytt overskudd i år.

Og når banken da i tillegg signaliserer at verden – i hvert fall dens kunder – er tilbake i normalt gjenge, kaster investorene i London og New York seg over aksjen.

Bygger egenkapital

Ertzeid viser forståelse for at analytikerne bommer på sine soliditetsanslag.

– Porteføljekvalitet har holdt seg bedre enn de ventet, og styrkingen av kronen bidrar også positivt. Dessuten har de undervurdert den effekten vi har av å få et overskudd før tap på 8,4 milliarder kroner. Selv om vi har tap, er de ikke i nærheten av dette og resultatet genererer kontinuerlig mer egenkapital og vi får da en høyere ren kjernekapital.

Ertzeid legger til at analytikerne trolig overdrev tapsfrykten, samt at de undervurderte kvaliteten i porteføljen, som igjen påvirker mengden kapital som må settes til side.

– Analytikerne ender opp med å bomme voldsomt mye på soliditeten. Til sammenligning bekreftet nylig begge ratingbyråene S&P og Moody’s vår AA-rating, og ga oss «stabile utsikter» som betyr at det ikke planlegges endringer i løpet av de neste to årene.