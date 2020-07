JPMorgan hadde rekordhøy omsetning i forrige kvartal

Storbanken JPMorgan Chase presenterte rekordhøy omsetning for forrige kvartal til tross for at den amerikanske økonomien er i ferd med å innta en skarp resesjon, skriver CNBC.

JPMorgan omsatte for svimlende 33,8 milliarder amerikanske dollar i andre kvartal, noe som er det høyeste noensinne for banken som regnes som USAs største. Rekordomsetningen hjalp også banken å presentere et overskudd på 4,69 milliarder amerikanske dollar, noe som var bedre enn det markedet ventet på forhånd. Dette endte med å gi JPMorgan 1,38 amerikanske dollar i resultat per aksje, fremfor ventede 1,01 amerikanske dollar.

De solide resultatene sendte aksjen opp 1,9 prosent i førhandelen på Wall Street. I 21-tiden står aksjen fortsatt i grønt, men rett over nullsjiktet.

Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of America vil også slippe kvartalstall senere denne uken. Nesten vel så store Citibank og Wells Fargo slapp imidlertid kvartalstall i dag, men begge bankene skuffet og aksjene ble sendt til rødt terreng. Citi faller over 3 prosent, mens Wells Fargo faller nesten 5 prosent.