Pareto Bank viser til sterke tall for andre kvartal

ANDRE KVARTAL: Pareto Bank, her ved adm. direktør Tiril Haug Villum, leverer sterke tall. Foto: Iván Kverme

Pareto Bank kunne torsdag vise til forbedring fra tilsvarende kvartal året før. Resultat før skatt økte fra 115,6 millioner kroner til 169,7 millioner kroner i andre kvartal i år.

Resultat pr. aksje økte også fra 1,23 kroner til 1,79 kroner pr. aksje.

Banken skriver at nedskrivinger var tilnærmet uendret fra første kvartal, og viser til at de økonomiske utsiktene ved halvårsskiftet var noe bedre enn de var ved utgangen av første kvartal. Nedskrivningsbehovet er følgelig redusert, grunnet mindre sannsynlighet for negative makroøkonomiske scenarier.

Videre hevder banken at de er en pålitelig partner i en krevende tid.

Resultat etter skatt endte på 127,9 millioner kroner, sammenlignet med 86,7 millioner kroner året før.

Banken kan også rapportere om økning i resultat før utlånstap fra 130,5 millioner til 169,5 millioner kroner.

Pareto Bank (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Rentenetto 183,8 164,4 Sum inntekter 207,7 165,2 Resultat før utlånstap 169,5 130,5 Resultat før skatt 169,7 115,6