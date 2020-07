Morgan Stanley presenterte torsdag tallene for andre kvartal, som knuste forventningene, det melder CNBC.

James Gorman, adm. direktør for banken, forteller ifølge Businesswire at deres transformasjon over tiår hadde til hensikt å legge til rette for stabilitet under kritiske perioder.

– Det andre kvartalet testet modellen og vi presterte umåtelig bra ved å levere rekordresultater, hevder Gorman videre.

Banken fikk et resultat på 1,96 dollar pr. aksje, sammenlignet med 1,23 dollar pr. aksje fra samme periode i fjor. Ifølge CNBC forventet Wall Street 1,12 dollar pr. aksje, hvilket vil si at de presterte langt bedre enn forventning.

Samlede inntekter kom på 13,4 milliarder dollar, sammenlignet med 10,2 milliarder dollar fra tilsvarende periode i fjor.

Netto renteinntekter 1,6 milliarder dollar, opp 55 prosent fra fjorårets tall for juni.

Aksjen spretter opp 1,7 prosent i førhandelen etter de sterke tallene.