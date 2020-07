Forbrukerrådet: Alle med rente over 2 prosent, bør reforhandle med banken

– Det er ikke alltid man når fram, så da må du være forberedt på å bytte bank, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Han har forståelse for at bankene ikke har satt ned boliglånsrenten til 1 prosent.

– Men jeg vil si at for et godt sikret boliglån bør renten være ned mot 1,5-1,6 prosent, og det går vel an å få under det også. Betaler du over 2 prosent, har du ikke fått bankens beste avtale, sier han.

