Milliarder i utlånstap for Danske Bank – Norge sliter mest

Danske Bank opplevde en økning i netto renteinnntekter, fra 5,37 milliarder danske kroner i andre kvartal 2019 til 5,51 milliarder i andre kvartal 2020.

Det fremkommer av bankens kvartalsrapport, som ble offentliggjort fredag.

Resultat før skatt endte på 3,11 milliarder danske kroner, ned fra 4,74 milliarder i andre kvartal 2019.

Resultat etter skatt kom inn på 2,33 milliarder danske kroner, ned fra 4,03 milliarder i samme kvartal foregående år.

Det reduserte overskuddet kan forklares av økningen i bankens utlånstap, som steg fra 113 millioner danske kroner i andre kvartal 2019, til 1,02 milliarder i andre kvartal 2020.

«Resultatet gjenspeiler en kombinasjon av økte nedskrivninger på utlån på baksiden av coronapandemien, fortsettende margintrykk, og økende kostnader for etterlevelse og økonomiske kriminalitetsforebygging», skriver selskapet i en pressemelding.

Milliardunderskudd i Norge

Den norske delen av konsernet opplevde milliardunderskudd i første halvår. Resultat etter skatt kom inn på minus 1,89 milliarder norske kroner, ned fra 1,5 milliarder i første halvår 2019.

I Norge måtte banken nedskrive 4,24 milliarder norske kroner på utlån i første halvår av 2020, sammenlignet med 1 million i samme periode foregående år. Til sammenligning hadde hele konsernet 5,27 milliarder danske kroner i nedskrivninger i første halvår av 2020.

«Det er ingen tvil om at 1. halvår har vært både utfordrende og veldig annerledes, også for oss. Mange av våre kunder, bedrifter som privatpersoner, har hatt vanskelig uker og måneder, noe som selvsagt også har påvirket våre resultater», sier landssjef Trond F. Mellingsæter i en separat pressemelding.

MILLIARDUNDERSKUDD: Trond Mellingsæter, landssjef Norge i Danske Bank, legger bak seg et krevende første halvår. Foto: Sturlason

Ser fremover

Selskapet beholder estimatene for resten av året, og konsernet sikter mot et nettoresultat på 3 milliarder danske kroner i 2020, men legger til at coronapandemien har medført stor usikkerhet for bankens virksomhet.

«Et netto overskudd på minst 3 milliarder danske kroner representerer vårt beste estimat basert på en rettidig vurdering av dagens situasjon og den sannsynlige innvirkningen på vår virksomhet resten av året», sier finansdirektør Stephan Engels.

Danske Bank (Mill. DKK) 2. kv./20 2. kv./19 Rentenetto 5.510 5.371 Sum inntekter 11.274 11.532 Resultat før utlånstap 4.321 4.852 Resultat før skatt 3.112 4.757

Danske Bank Norge (Mill. NOK) 1. halvår 2020 1. halvår 2019 Rentenetto 3.300 2.701 Sum inntekter 3.684 3.666 Resultat før utlånstap 1.711 2.003 Resultat før skatt -2.527 2.001

Danske Bank Danmarks største bank- og finanskonsern med hovedkontor i København.

Konsernsjef Chris Vogelzang tok over etter norske Thomas Borgen sommeren 2019.

Den norske virksomheten ledes av Trond F. Mellingsæter.

Har en forvaltningskapital på drøyt 4.000 milliarder danske kroner, hvorav brutto utlån utgjør over 1.800 milliarder.

Største aksjonær er A.P. Møller Holding Group.

Les halvårsrapporten her.

Les pressemeldingen her.