Sparebank øker nedskrivningene med over 800 millioner

I forkant av fremleggelse av resultat for andre kvartal 2020 varsler SpareBank 1 SR-Bank om at konsernets netto nedskrivinger på utlån og finansielle forpliktelser for kvartalet forventes å bli på om lag 830 millioner kroner.

De høye nedskrivingene skyldes fortsatt krevende markedsforhold for offshorerelaterte virksomheter, der det også har vært behov for større nedskrivinger for enkelte engasjement.

Forventet egenkapitalavkastning etter skatt for andre kvartal antas etter dette å ende på omtrent 4 prosent.

Det forventes betydelig lavere nedskrivinger på utlån og garantier fremover, samtidig som det fortsatt er stor usikkerhet i markedet.

Kvartalsresultat og oppdaterte mål, samt ytterligere detaljer, vil bli offentliggjort 6. august klokken 07.30.