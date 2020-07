Swedbank leverte sterke resultater for andre kvartal

Swedbank omsatte for 12,1 milliarder kroner for andre kvartal 2020, det er en økning på rundt 18 prosent. Det fremkommer av bankens kvartalsrapport.

Etter å ha levert et resultat på minus 1,7 milliarder kroner for første kvartal, leverte Swedbank nå et sterkt resultat på 4,8 milliarder kroner. Dette er likevel en reduksjon fra resultat for tilsvarende kvartal i fjor, der resultatet endte på 5,3 milliarder kroner.

– Swedbank leverte et sterkt resultat i svært usikre tider, kommenterer adm. direktør Jens Henriksson.

Netto renteinntekter beløp seg til omtrent 6,9 milliarder kroner, som er en økning fra både forrige kvartal og fra tilsvarende kvartal året før.