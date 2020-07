Deutsche Bank forventer bedre resultat enn konsensus for andre kvartal

Deutsche Bank forventer enn høyere ren kjernekapitaldekning (CET1) og resultat for andre kvartal enn det konsensusforventningen gjør, det fremgår av en melding fra banken.

Banken forventer at ren kjernekapitaldekning vil ligge på omtrent 13,3 prosent ved slutten av juni, sammenlignet med 12,8 prosent ved utgangen av første kvartal. Dette er altså høyere enn markedsforventningene, som TDN Direkt videreformidler at ligger på 12,4 prosent.

Selskapet foventer også at resultatene for andre kvartal vil være marginalt høyere enn konsensusestimater innhentet at selskapet selv, det skriver TDN Direkt.

Resultatene fra andre kvartal vil bli offentliggort 29. juli.