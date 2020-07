Nordea-topp varsler jobbkutt

Michael Bjertrup, sjef for forebygging av økonomisk kriminalitet i Nordea, sier til Bloomberg at Nordea vil bli nødt til å kutte jobber i avdelingen hans. Rett og slett fordi det er for dyrt å ha folk i jobb. Han tror likevel automatisering av jobben vil gjøre at kvaliteten på arbeidet vil bli bedre.

Bjertrup forteller mange ble ansatt for å forebygge økonomisk kriminalitet i 2016 og 2017. Nå hinter han om at flere av disse jobbene skal være i fare. Banken ansatte flere i denne avdelingen etter undersøkelser om hvitvasking et par år tilbake. I 2013 var 160 ansatt i avdelingen, mens det i 2019 var 1.500.

Det er ikke tallfestet hvor mange jobber som kan ryke. Danske Bank varslet tidligere i sommer at de skal kutte rundt 1.000 jobber, ifølge Bloomberg. Antallet ansatte har økt fra rundt 18.500 i 2014 til 22.200 i 2020.