– De eldste var dårligst forberedt på krisen

Ferske tall fra YouGov viser at det er de som har opplevd økonomiske kriser før som var dårligst rigget for å takle denne, ifølge banken Bluestep, som har bestilt undersøkelsen.

Tallene viser at mer enn hver tredje person i femtiårene hadde under 50.000 kroner på sparekontoen for uforutsette utgifter, mens nærmere hver fjerde person over seksti år hadde det samme.

Markedssjef i Bluestep, Arne Martin Koppen, synes tallene er alarmerende.

– Dette er en generasjon som har et generelt høyt forbruk og mange økonomiske forpliktelser, noe som gjør dem veldig sårbare for raske endringer i privatøkonomien. For eksempel gjennom permitteringer eller oppsigelser. Hvis de da i tillegg opplever et hverdagslig problem, som en ødelagt vaskemaskin og en litt dyr EU-kontroll på toppen, så er ikke veien lang til personlig økonomisk krise, sier han.

Han understreker at dette selvfølgelig ikke gjelder alle.

– Det er naturligvis mange som har god økonomi og oppsparte midler i denne målgruppen også. Men andelen som ikke har det er likefullt høy, fortsetter han.

– Noen har spilt høyt lenge

Almenhetens inntrykk av aldersgruppens økonomiske forhold spriker veldig fra de faktiske forhold, ifølge YouGovs undersøkelse.

Den viser at mer enn en tredjedel av befolkningen mener de fleste som havner i økonomiske problemer, er unge mennesker under 30 år.

– En stor andel av de som kommer til oss er eldre mennesker. Noen har spilt høyt lenge og aldri kunne forestilt seg at de skulle havne i økonomiske vanskeligheter. For denne generasjonen blir gjerne problemene også mye større, fordi de har høyere utgifter, sier Koppen.

Mye tyder også på at jobben fremover blir tung. Tall fra Forbrukerforskningsinstituttet (SIFO) viser at nesten 200.000 husholdninger viser tydelige tegn til økonomiske vanskeligheter, ifølge Bluestep.

Koppen har et tydelig råd til de med klump i magen.

– Vær åpen om problemene så tidlig som mulig! Søk råd og hjelp, og snakk åpent med familie, venner, banken og NAV om situasjonen du står i. Vi har sett nok av eksempler på de som lar det gå for langt før de ber om hjelp, og da er det ofte for sent, sier han.

1013 personer deltok i undersøkelsen, melder Bluestep.