Sparebank 1 SR-Bank tar nedskrivninger på 831 millioner

SR-Bank hadde totale inntekter på 1,7 milliarder kroner i andre kvartal, et ørlite hakk ned fra i fjor. Resultat før utlånstap ble 1,1 milliard kroner, også ganske stabilt med det andre kvartalet i fjor.

Nedskrivninger løp til 831 millioner kroner i kvartalet, stor endring fra i fjor da tallet var minus 19 millioner for SR-Bank. Etter seks måneder hadde SR-Bank tatt et tap på 1,4 milliarder kroner, mot kun et tap på 30 millioner kroner etter seks måneder i 2019.

– Med de betydelige nedskrivningene vi har gjort i første halvår, forventer jeg at vi fremover vil se lavere nedskrivninger. Likevel råder det fortsatt usikkerhet rundt markedsforholdene for offshore relaterte virksomheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Resultat etter skatt ble 256 millioner i andre kvartal, ned fra 900 millioner kroner samme kvartal i fjor. For de første seks månedene falt resultatet fra 2 milliarder sist år til drøyt 500 millioner kroner.

Ved utgangen av andre kvartal hadde SR-Bank god soliditet med en kjernekapitaldekning på 18,3 prosent.

Sparebank 1 SR-bank (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Rentenetto 1.026 968 Sum inntekter 1.667 1.692 Resultat før utlånstap 1.097 1.090 Resultat før skatt 266 1.109