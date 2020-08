Lav oljepris mer krevende enn corona

– Lav oljepris har vært vår største utfordring, og ikke selve covid-19, sier adm. direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Han la torsdag frem bankens resultat for andre kvartal, der resultatet endte på 256 millioner kroner. Det er et kraftig fall fra samme periode i fjor, da overskuddet var 900 millioner kroner.

Driftsresultatet før nedskrivninger var imidlertid hakket bedre enn i 2019, og årsaken til at det er mindre igjen på bunnlinjen er en nedskrivning på hele 831 millioner kroner. I midten av juli sendte banken ut resultatvarsel om nedskrivningene, som følge av krevende markedsforhold for offshorerelatert virksomhet.

SpareBank 1 SR-Bank (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Rentenetto 1.026 968 Sum inntekter 1.667 1.692 Driftsres. før nedskrivninger 1.097 1.090 Resultat før skatt 266 1.109

Høyere renteinntekter

– Det er flere engasjementer, blant annet rederier som i lang tid har slitt med å betale gjelden sin. De har høyt gjeldsnivå og lav aktivitet, og vi tar derfor nedskrivningen nå, forklarer Austreid.

Banken ser ikke for seg å gjøre ytterligere nedskrivninger på tilsvarende nivå. For å redusere risiko har dessuten SR-Bank strammet inn i beløpsgrenser for utlån, og redusert eksponeringen i store engasjementer og i antallet kunder som kan ha mer lån enn hva rammene tilsier.

Inntektene var i forrige kvartal omtrent på nivå med fjoråret, men renteinntektene var høyere – både for kvartalet og for første halvår samlet sett. Samtidig har både styringsrenten og markedsrentene falt.

Ifølge Austreid skyldes høyere renteinntekter en økning i volumet. Ved utgangen av første halvår hadde SR-Bank hatt en utlånsvekst på 5,4 prosent, mot 4,9 prosent i 2019. Størst vekst var det i Oslo og Viken, der utlånsvolumet steg med hele 61 prosent. På Vestlandet og i Agder var økningen på henholdsvis 22 og 21 prosent.

Satser i øst

Tradisjonelt har SpareBank 1 SR-Bank hatt størst kundekrets nettopp vest i Norge. Og selv om det fremdeles er Rogaland og Vestlandet, altså tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane, som står for de fleste kundene, satser SR-Bank i nye deler av landet. Strategien ble lagt om i 2017, som følge av oljekrisen mellom 2014 og 2016.

– Vi tok en strategisk beslutning under oljeprisfallet om at vi ikke bare kan drive langs vestlandskysten, og at vi ikke kan være såpass oljeeksponert som vi har vært. Vi er i ferd med å lykkes med dette, sier banksjefen.

I etterkant av kvartalstallene steg SR-Bank-aksjen på Oslo Børs. Rundt lunsjtider torsdag var kursen opp nesten 5 prosent. Utover ettermiddagen var ikke stemningen like god, men tross svakere resultat sammenlignet med andre kvartal i fjor, endte aksjen likevel opp over 3 prosent.

Det var blant annet renteinntektene som overrasket på oppsiden. I forkant ventet analytikerne at de skulle ende på 979 millioner kroner, ifølge en sammenstilling fra TDN Direkt. Fasit ble 1.026 millioner kroner.