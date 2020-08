DNB-analytiker anbefaler banksektoren - trekker frem flere aksjer

Flere banker er i gang med å rapportere resultater for andre kvartal. Foreløpig synes DNB Markets det de har sett virker lovende.

– Bankene har rapportert høyere lånetap. Det er ikke noe sjokk. Fortsatt er vi tidlig i denne nedturen. Vi vet ikke hva som vil skje med konkurser fremover. Bankene har gjort det beste de kan for å prøve og estimere lånetap, ved å være føre-var. Det er et annet regime som gjelder for utlånstap nå enn under oljenedturen, sier analytiker Håkon Astrup i podkasten Utbytte.

Han har tidligere blitt trukket frem som den beste analytikeren i sektoren av Kapital.

DNB tok selv over 5 milliarder i utlånstap i første kvartal for eksempel. DNB Markets peker på at tapene har vært størst for bankene som har vært eksponert mot oljenæringen. En av bankaksjene som trekkes frem med positivt fortegn er Pareto Bank.

— Det var absolutt et godt kvartal for dem. Aktivitetnivået var relativt høyt og tapene relativt beskjedne. Det var et godt kvartal gitt usikkerheten, sier Astrup.

Finanssektoren har hittil i år falt 11,9 prosent, mens Oslo Børs er til sammenligning ned 6,4 prosent. DNB Markets mener det er verdt å ta en titt på aksjene i sektoren.

– Det er forskjeller mellom selskapene. Noen er mer påvirket enn andre, for eksempel forsikringsselskapet Gjensidige som har blitt påvirket mye mindre. De rapporterte et veldig godt andre kvartal. Skadeaktiviteten gikk ned blant annet fordi færre kjørte bil. Mens SR-Bank har falt mer fordi de har mer eksponering mot oljesektoren enn gjennomsnittet, sier Astrup.

Gjensidige-aksjen får kjøpsanbefaling av DNB Markets. Meglerhuset anbefaler også en kikk på Storebrand.

Håkon Astrup mener at norske banker ser attraktive ut. Han peker på den sterke staten og sterke økonomien i landet. Han tror ikke på store tap fremover.

Han sier coronasituasjonen vil avgjøre når bankene kan utbetale utbytte igjen. Han tror på at bankene kan betale utbytte for 2020 om en vaksine kommer på plass, og at bankene som har utsatt utbytte for 2019 kan få utbetalt noe.