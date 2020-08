Stabilt fra Instabank - vil på Merkur Market

Instabank rapporterer om totale inntekter på 60,1 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 58,3 millioner samme kvartal sist år.

Instabank hadde utlånstap på 25,2 millioner kroner i kvartalet, 4,6 millioner lavere enn i fjorårets andre kvartal.

Resultat før skatt kom inn på 13,2 millioner kroner, opp med 0,4 millioner fra sist år.

– Vi har tatt strategiske grep for å bli en attraktiv paytech-partner for bedrifter som vil utvikle sin forretningsmodell. Som en heldigital, kostnadseffektiv bank har vi et sterkt konkurranse-fortrinn i dette markedet, hevder Robert Berg, adm.dir i Instabank.

Oslo Børs har mottatt søknad om at OTC-noterte Instabank vil bli tatt opp til handel på Merkur Market. Det er ventet at det vil skje fra mandag 17. august.