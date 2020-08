Sparebanken Vest er fornøyde til tross for resultatfall

ANDRE KVARTAL: Sparebanken Vest leverer solide tall torsdag, her ved konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

ANDRE KVARTAL: Sparebanken Vest leverer solide tall torsdag, her ved konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Emil Weatherhead Breistein

Sparebanken Vest leverte torsdag tall for andre kvartal, som stort sett viste en liten nedgang på alle nøkkelpunkter fra fjorårets tilsvarende kvartal. Dette må kunne karakteriseres som relativt solid, gitt de utfordrende omstendighetene.

Banken oppnådde netto renteinntekter på 737 millioner kroner, ned fra 753 millioner kroner for tilsvarende kvartal i fjor.

Netto driftsinntekter beløp til 1.103 millioner kroner, her også en liten nedgang fra 1.180 millioner kroner.

Det heter i meldingen at selskapet er fornøyd med de tallene de har klart å levere for andre kvartal.

«Vår strategi med lav kompleksitet, konservativ lånebok og sterk satsning på digital utvikling står seg godt og gir muligheter i mer usikre tider», sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Resultat før utlånstap gikk ned fra 799 millioner kroner til 754 millioner kroner, mens det ble en noe større nedgang for resultat før skatt. Her reduserer banken fra 795 millioner kroner til 611 millioner kroner for årets andre kvartal.