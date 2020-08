Toppsjef slutter på dagen i Danske

Danske Banks direktør for Corporates & Institutions, Jakob Groot, forlater sin stilling med umiddelbar virkning. Han vil bli erstattet av HR-direktør Karsten Breum, som kom til banken i februar i år. Dette er bare det seneste lederbytte for banken, som har måttet se en rekke høyprofilerte toppsjefer forlate banken i år.

– Våre ansatte er avgjørende for at vi skal lykkes med transformasjonen av banken. Karsten Breum og teamet hans vil ha det store ansvaret for å sikre at vi forblir en spennende og attraktiv arbeidsplass for dyktige og motiverte kolleger, sier Vogelzang.

10 medlemmer borte

I dansk presse har nyheten om restrukturering i landets største bank slått ned som en bombe. Ifølge den danske avisen Berlingske er Groot den tiende medlemmet av hovedstyret i banken som har sluttet eller blitt sparket i løpet av de seneste to årene. I mai ble det kjent at kronprinsen i selskapet Jacob Aarup Andersen ville slutte i banken for å bli konsernsjef i ISS. Dermed er det bare ett medlem av hovedstyret igjen som har mer enn tre års erfaring fra styret, 56 år gamle Glenn Söderholm.

Sjefbyttet kommer i kjølevannet av en diger omstilling i banken, hvor veldig mange av de ansatte får nye oppgaver eller må slutte.

To områder

– Som et viktig neste trinn i overgangen, forenkler vi organisasjonen for å redusere kompleksiteten ytterligere, sier banken i en pressemelding.

Nå vil konsernsjef Chris Vogelzang samle bankens virksomhet inn i to områder:

Personlige og forretningskunder: Skal betjene private kunder samt små og mellomstore bedrifter på tvers av alle markedene

Store bedrifts- og grossistkunder: Skal betjene de største bedriftskundene og institusjonelle kundene i alle markedene.

I tillegg vil det bli opprettet et Group Leadership Team, som skal gjøre det enklere å ta beslutninger og å få gjennomført implementeringer. Den gruppen vil bestå av hovedstyret i banken og utvalgte ledere i konsernet.

Den nye organisasjonen vil etter planen tre i kraft 1. januar 2021.