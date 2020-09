Resultatfall for kinesiske bankkjemper

DYR CORONA: Overskuddet falt med minst 10 prosent for Industrial and Commercial Bank of China første halvår i år.

DYR CORONA: Overskuddet falt med minst 10 prosent for Industrial and Commercial Bank of China første halvår i år. Foto: Dreamstime

Kinas fem største banker venter deres største nedgang i overskudd på minst et tiår, som en følge av enda flere lån er blitt misligholdt på grunn av coronapandemien.

Alle fem – Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China og Bank of Communications – hadde minst 10 prosent årlig resultatnedgang i første halvår i år, samtidig som de har satt av mer midler til potensielle utlånstap de neste månedene, skriver CNBC.

Kinesiske banker blir brukt av myndighetene til å dempe den økonomiske belastningen for husholdninger og bedrifter. Myndigheter i Beijing har angivelig bedt finansinstitusjoner om å ofre 1,5 billioner yuan (tilsvarende 219 milliarder dollar) i fortjeneste i år for å hjelpe selskaper ved å senke utlånsrentene og utsette tilbakebetalingen på lån.