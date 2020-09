Arctic Securities: Dette er «game over»

Torsdag beveger bankindeksen på Oslo Børs seg i positivt terreng, etter at Finanstilsynet kommuniserte at de forventer at banker og forsikringsforetak avstår fra å dele ut utbytte med videre frem til 1. januar neste år.

Tilsynet følger dermed etter det europeiske risikostyret ESRB, samtidig som at de svenske, danske og finske finanstilsynene tidligere har kommet med lignende uttalelser.

Dette er «game over» for noen utbyttebetalinger i fjerde kvartal 2020, mener Arctic Securities, ifølge TDN Direkt.

«Ironisk nok påvirker denne begrensningen finansielle institusjoner som er best kapitalisert», skriver meglerhuset, og nevner at Gjensidige Forsikring er overkapitalisert etter Gjensidige Bank-salget, og at det er den mest robuste av de finansielle foretakene meglerhuset dekker.

Opprettholder utbytteestimat

Videre venter Arctic-analytikerne ifølge nyhetsbyrået at de forventer at Finanstilsynet vil anbefale eller kreve moderat distribusjon, hvis noe i det hele tatt, for 2020.

«Vi opprettholder dermed våre utbytteestimater på rundt 30 prosent for de norske bankene», heter det i rapporten onsdag kveld.

Pareto Securities vil ta grep

Pareto Securities vil ifølge en rapport onsdag kveld på sin side på bakgrunn av uttalelsen trolig redusere estimert utbytte for 2019-resultatene, men øke utbytte-estimatene basert på 2020-tallene, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset peker også på at tilsynets uttalelse kan forårsake utfordringer for Gjensidige Forsikrings kundeutbytte, og de venter dermed at selskapet vil prøve å finne en løsning rundt dette.