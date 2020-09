Danske Bank utbetaler 16 millioner dollar i kompensasjon

Danske Bank punger ut 16 millioner dollar til 900 kunder etter at storbanken vedgår å ha tatt seg for godt betalt for ulike investeringsprodukter, melder Reuters.

Banken sier at den har feilet i å informere kundene om dårlig utvikling i produktet Flexinvest Fri, og at den fortsatte å selge produktet til nye kunder med høyere avgifter i 2017.

Tidligere denne uken opplyste også Danske Bank om at den kan ha oppgitt feil opplysninger om gjelden til tusenvis av kunder, ifølge flere danske medier.

I et referat fra et møte der flere Danske Bank-sjefer og underdirektører fra Skattestyrelsen deltok, skal banken ikke ha hatt oversikt over hvor mange kunder som har fått feil opplysninger sendt til skattemyndighetene.