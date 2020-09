Pareto tror på sammenslåing mellom Sbanken og Storebrand Bank

Pareto Securities hever kursmålet på Sbanken fra 72 til 75 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar holdanbefaling.

Pareto skriver i en analyse om det kan være et et ideelt tidspunkt for en sammenslåing mellom Sbanken og Storebrand Bank, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset mener det er mer sannsynlig enn på lenge, men har ikke inkludert det i sine estimater for Sbanken.

«Storebrand Bank er av strategisk betydning for Storebrand. Imidlertid kan en transaksjon øke både solvensen og inntjening for Storebrand, som kan være mer nyttig nå enn på lenge. Sbanken ville få større volum, bedre og bredere tilgang til produkter, samt bedre tilgang til potensielle nye kunder», skriver Pareto Securities i analysen.