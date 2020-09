Citigroup fortsetter med jobbkutt

Jobbkuttene vil påvirke under 1 prosent av den globale arbeidsstyrken til banken. Men, med årets nyansettelser vil ikke bankens totale ansatte i være endret, sier Citigroup i en pressemelding.

Banken var en av flere banker som satt oppsigelser på vent da pandemien inntraff i mars. Tiltakene ble gjort for å ikke skape frykt blant de ansatte. Men, jobbkuttene var ventet at skulle fortsette når pandemien kom under kontroll.

Banken har ikke nevnt hvilke avdelinger som vil bli påvirket av jobbkuttene.

Citigroup har uttalt at de har ansatt rundt 26.000 nye så langt i år, hvorav en tredjedel er i USA. Totalt har banken rundt 204.000 ansatte, ifølge Bloomberg.

Tøft kvartal

Banken er i stor grad preget av lave renter og en reduksjon i privat forbruk. Pandemien har ført til at det ventes tap i omsetning og en økning i tap på lån.

Finansdirektør Mark Mason uttalte mandag at banken håper å holde en flat utvikling i kostnadene i tredje kvartal. Mason utrykte også at bankens totale omsetning er ventet å falle, i tillegg til at banken er nødt til å sette av mer til å dekke potensielle tap.

Aksjen fikk mandag bank på børsen og var ned 5,6 prosent.

Første kvinnelige toppsjef

Storbanken kunngjorde forrige uke at dagens adm. direktør Mike Corbat går av med pensjon i februar. Corbats etterfølger er Jane Fraser, hun vil være den første kvinnelige sjefen for en av de amerikanske storbankene.

Fraser er i dag bankens sjef for privatmarkedet, og har vært i banken i over 16 år. Hun har tidligere ledet bankens virksomhet i Latin-Amerika, og vært partner i McKinsey & Co.