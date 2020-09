Handelsbanken legger ned 180 kontorer i Sverige

Handelsbanken børsmelder at det vil stenge 180 av 380 kontorer i Sverige. Målet er å ha maks 200 kontorer innen utgangen av 2021. Dette vil påvirke rundt 1.000 av Handelsbankens ansatte i Sverige.

Målet er å redusere kostnader, samtidig som selskapet mener behovet for å møte kunder digitalt vil bli større fremover. Handelsbanken skal bruke 1 milliard svenske kroner på IT de neste to årene.

Handelsbanken estimerer at de nye grepene vil spare 20 milliarder innen 2022.

Samtidig opplyser Handelsbanken onsdag morgen at den kommer ikke til å betale aksjeutbytte til eierne i år.