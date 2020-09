SpareBank 1 Nord-Norge legger ned 16 av 31 kontorer

Banken velger å legge ned 16 av 31 kontorer for å kunne møte endret kundeadferd, tøff konkurranes og forventet demografisk utvikling, går det frem av en børsmelding.

SpareBank 1 Nord-Norge NONG peker på at coronakrisen har gjort at digitaliseringen har skutt fart.

– Under coronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med rådgiverne. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020 - de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen.

15 kontorer vil holdes oppe. Reduksjonen skal hjelpe banken med å spare penger. SpareBank 1 Nord-Norge estimerer at endringene vil kunne spare dem 40 millioner i året.

- Vi vil vektlegge å tilby hele vår produktbredde ved hvert kontor - herunder eiendomsmegling, leasing og regnskapstjenester. I tillegg til rådgivning og veiledning på flere plattformer vil vi også bruke lokalene til aktiviteter som seminarer, forelesninger og kurs.